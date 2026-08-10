Il difensore ha interpretato il ritiro con professionalità e voglia di riscatto. Eventuali offerte dell’ultim’ora saranno valutate, ma oggi lo scenario è cambiato
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Ad oggi l’Inter e Pavard sembrano destinati a proseguire insieme. Il francese si è presentato con un altro atteggiamento, interpretando il ritiro da professionista e con ritrovata motivazione.
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L’Inter non ha mai messo in dubbio il valore tecnico
In viale della Liberazione non hanno messo mai in discussione il suo spessore tecnico, gli equivoci sono sempre stata di altra natura.
Evidentemente lo stesso Pavard, viste le ultime negative esperienze, deve aver capito che per sua carriera è necessaria una sterzata e questo cambio di rotta lo sta facendo concretamente vedere.
Eventuali offerte saranno valutate
Se poi arriveranno offerte dell’ultim’ora, si valuterà. Ma oggi, secondo quanto appreso da Fcinter1908, l’Inter non vuole guardare a Pavard come un problema e Pavard vuole tornare a dimostrare con la maglia dell’Inter. Può essere una buona combinazione.
Fonte: FCINTER1908
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