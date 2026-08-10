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Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul Cuti Romero, ad un passo dall'Atletico Madrid:

"Su Romero l'Inter aveva un accordo verbale col Tottenham a 40 mln ma non ha potuto procedere lato giocatore per chiudere l'operazione perché Pavard è ancora all'Inter e senza uscite questo affare non si fa, oggi Romero è molto vicino all'Atletico. Non è ancora affare fatto ma l'Atletico prepara una nuova offerta, vuole arrivare in chiusura, ha mandato i contratti al giocatore.

L'Inter anche durante il weekend ha avuto ancora possibilità dal Cuti che ha mandato dei segnali all'Inter ma l'Inter, lo ripetiamo, finché Pavard non esce - sempre che uscirà, perché nella pre-season sta giocando e anche i compagni stanno dando dei segnali di riapertura verso Pavard -, non può muoversi. L'Inter dovrà fare altre valutazioni perché Romero è molto vicino all'Atletico ma occhio perché Pavard potrebbe avere chance di restare"