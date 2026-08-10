GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato di Spence in ottica Inter:

"Nessuno parlava più di Spence-Inter perché l'Inter si era defilata, aveva scelto di trattare altri giocatori ma poi non si sono presentate le condizioni. Ieri tutti parlavano di Diaby ma vi ho detto che l'Inter crede che il Leverkusen sia in vantaggio perché il Bayer gioca 4-3-3, lui conosce già l'ambiente, il 4-3-3 per un esterno è più congeniale rispetto al 3-5-2, ci sono anche valutazioni economiche perché il Bayer offre più soldi dell'Inter che voleva inserire Asllani.

Getty Images

Su Spence vi ho detto occhio perché se cambiano le condizioni di uscita di Djed Spence, l'Inter resta assolutamente attenta sul terzino inglese. Su Spence il prezzo si è alzato dopo il Mondiale ma ad oggi non ci sono offerte di altre squadre, qualcuno parla di Liverpool ma il Liverpool non c'è e altre squadre non si sono concretizzate.

Se le condizioni d'uscita di Spence cambiano, l'Inter va assolutamente tenuta in corsa. L'Inter resta in contatto, se la cifra dovesse abbassarsi nei prossimi giorni, non escludo un'offerta dell'Inter per capire la fattibilità dell'operazione. Teniamo lì il nome di Spence perché dopo Palestra e Khalaili era nei tre preferiti dell'Inter per la fascia destra"