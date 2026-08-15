Alle 19.30 l'Inter scenderà in campo, in quel di Bari, contro il Betis per l'ultima amichevole del pre-campionato ad una settimana dall'esordio stagionale contro il Monza a San Siro.

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Stasera, dunque, saranno le prove generali dell'esordio e per questo Cristian Chivu potrebbe schierare dall'inizio anche quelli che dovrebbero partire dall'inizio col Monza.Secondo quanto riportato da Sky Sport, in attacco oggi ci saranno Bonny e Pio Esposito, anche perché Thuram è rimasto a Milano mentre Lautaro sarà in panchina questa sera. A centrocampo, invece, oggi come col Monza dovrebbe toccare a Barella, Calhanoglu e Zielinski con Dimarco confermato a sinistra mentre a destra ci sarà Diouf.

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In difesa, nel corso della partita avrà minuti importanti anche Stones ma il tridente titolare sarà composto da Bisseck, Akanji e Bastoni con Martinez in porta.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito