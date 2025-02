La ripresa si apre con un’occasione per l’Inter: al 50’ Merlo sfiora il gol con una girata di sinistro che termina di poco a lato. Dieci minuti più tardi la Lazio riapre il match grazie a Piemonte, lesta a sfruttare l’assist di Benoit per segnare il gol del 2-1. Passano solo due minuti e al 64’ è ancora Piemonte, con una spettacolare conclusione al volo, a pareggiare i conti. L’Inter, però, non si arrende e al 66’ trova il nuovo vantaggio con Magull, che con un destro preciso dal limite sigla il gol del 3-2. Appena tre minuti dopo, al 69’, Merlo firma il 4-2 ribadendo in rete un batti e ribatti in area. Le nerazzurre sembrano in controllo, ma all’81’ sprecano l’occasione per chiudere il match con Bugeja che a porta vuota non riesce a realizzare il possibile quinto gol. La Lazio reagisce e accorcia le distanze all’84’ con Piemonte, brava a trovare la rete con una veloce girata in area di rigore. Nei minuti di recupero, al 93', è ancora l'attaccante biancoceleste a salire in cattedra: con un controllo impeccabile e un destro di prima intenzione sigla il suo poker personale e il definitivo 4-4, completando la rimonta.