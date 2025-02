Henrietta Csiszar, centrocampista ungherese dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Vincere contro la Fiorentina è stato molto importante dato che prima avevamo perso due partite, anche in Coppa Italia. È stato importante rimettersi subito in carreggiata.

Abbiamo vinto diverse partite 1-0, penso che possiamo migliorare molto in quel frangente, credo che dovremmo cercare subito il raddoppio per chiudere la partita il prima possibile. La gara con la Lazio? Affrontiamo ogni sfida alla stessa maniera, ci stiamo preparando esattamente come avevamo fatto per la Juve e la Roma. La Lazio è una squadra molto valida, nel match di andata le avevamo sconfitte per 1-0, nonostante la loro chance di fare gol su rigore che il nostro portiere è riuscito a parare. Mi aspetto una partita difficile.