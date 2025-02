Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'Inter Women torna in campo per l'ultima giornata della Prima Fase della Serie A 2024/25. Le nerazzurre sfidano in trasferta laLazio. Calcio d'inizio alle ore 12:30.La squadra di Gianpiero Piovani occupa in questo momento la seconda posizione con 37 punti, mentre le capitoline sono settime con 19 punti.