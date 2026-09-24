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Il cammino dell'Inter nella Women's Champions League non poteva cominciare in maniera migliore: la formazione nerazzurra ha battuto l'Hacken per 1-0, conquistando una vittoria all'esordio assoluto nella massima competizione europea. Un successo targato Haley Bugeja, in gol dopo nemmeno 5 minuti.

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La Gazzetta dello Sport parla così dell'attaccante maltese: "Classe 2004, la 22enne entrata a piè pari nella storia nerazzurra è maltese, nata in una città che si chiama Pietà, a pochi chilometri dalla capitale. Maltese, dicevamo, come la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che sette mesi fa ha visitato la sede dell'Inter e incontrato la giovane connazionale. L'attaccante le ha regalato la sua maglia numero 7 e così dallo scorso febbraio un po' di Inter ha raggiunto anche Strasburgo".

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"Col suo mancino, la brillantezza palla al piede e la capacità di dribbling, Bugeja ha convinto i nerazzurri nel 2023, dopo un'esperienza negli Stati Uniti, dell'Orlando Pride. Ma l'Italia la conosceva già, complice una parentesi di due anni al Sassuolo in cui era diventata la "Messi neroverde". Un po' per il piede preferito, un po' perché arrivava a Reggio Emilia dopo aver segnato 140 in 63 partite col suo club precedente (il Mgarr United di Malta)".