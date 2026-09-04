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Marco Ieradi, Head of Women Football dell'Inter femminile, ha commentato il sorteggio di Champione League che vedrà le nerazzurri di Sassarini sfidare Arsenal, Lione, Hacken, Real Madrid, Manchester City e Austria Vienna: "Siamo molto emozionati e onorati: fino a ieri potevamo solo guardare da lontano questa competizione e ora siamo qui, è un punto di partenza fondamentale.

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Siamo grati al Club, perché ci ha messo in condizione di crescere in questi anni e arrivare a questo punto. Il nostro percorso ci porta continuamente a nuovi, stimolanti step di crescita che ci devono aiutare a migliorare ancora. Abbiamo un allenatore che ama questo tipo di sfide e ci sta contagiando, trovando terreno fertile in questa squadra: con il lavoro si possono realizzare imprese. Affronteremo dei giganti: da parte nostra c'è grande rispetto ma anche un filo di emozione per poter competere a questo livello e cercare di fare il miglior risultato possibile".