L'attaccante maltese della formazione femminile nerazzurra racconta le sue caratteristiche e come si stia trovando in gruppo

"Il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra, dando il meglio di me. Il calcio per me è tutto, è la cosa più importante della mia vita dopo la mia famiglia e mi ha dato tanto, mi ha aiutato a crederci e provarci fino in fondo. I miei punti di forza? Mi intendo bene con le mie compagne e mi piace portare positività nel gruppo".