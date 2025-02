Michela Cambiaghi, attaccante dell'Inter Women a segno nella vittoria per 2-0 delle nerazzurre contro la Fiorentina, ha parlato così nel post partita

Michela Cambiaghi , attaccante dell'Inter Women a segno nella vittoria per 2-0 delle nerazzurre contro la Fiorentina, ha parlato così a Inter TV:

“Abbiamo avuto un piccolo momento di arresto, sapevamo quanto fosse importante questa partita per tornare sulla strada giusta. Volevamo fortemente questi tre punti e li abbiamo ottenuti. Era importantissimo vincere, riuscire ad allontanarci dalla Fiorentina è fondamentale per noi e per il nostro percorso"