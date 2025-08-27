FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup

inter femminile

Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup

Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup - immagine 1
Si apre con una sconfitta l'avventura europea dell'Inter Women nella gara valida per la semifinale del secondo turno di qualificazione
Matteo Pifferi Redattore 

Si apre con una sconfitta l'avventura europea dell'Inter Women nella gara valida per la semifinale del secondo turno di qualificazione. Contro il Brann le nerazzurre di Piovani approcciano bene la gara e trovano il vantaggio già al settimo minuto con Vilhjálmsdóttir, ma vengono recuperate dalle norvegesi in gol con una rete per tempo con Zomers e Gaupset. Nel finale spazio all'assalto nerazzurro che trova l'occasione più concreta allo scadere con la rovesciata di Polli vicinissima al gol del 2-2.

Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup- immagine 2
Getty Images

Si interrompe dunque il percorso nella UEFA Women's Champions League per la formazione di Piovani, scenderà nuovamente in campo sabato alle 11:00 nella sfida per il terzo/quarto posto contro la perdente di Valur/Sporting Braga. Il match garantirà, alla squadra vincente, l'accesso alla UEFA Women's Europa Cup.

IL PROGRAMMA DEL MINI-TORNEO

Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario:

Mercoledì 27 agosto 2025

Gara 1: SK Brann-Inter 2-1

Gara 2: ore 20:30 | Valur-Braga

Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup - immagine 1
Getty Images

Sabato 30 agosto 2025

Finale 3° - 4° posto: ore 11:00

Finale 1° - 2° posto: ore 17:00

SK BRANN - INTER 2-1 | IL TABELLINO

GOL: 7' Vilhjálmsdóttir (I), 13' Zomers (B), 56' Gaupset (B)

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic (79' 16 Tomašević), 33 Bartoli; 13 Merlo (69' 20 Detruyer), 27 Csiszar (79' 21 Tomaselli), 10 Magull, 8 Vilhjálmsdóttir (59' 18 Glionna), 22 Schough (59' 15 Serturini); 7 Bugeja, 9 Polli.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 5 Andrés, 6 Santi, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

BRANN (4-4-2): 1 Panengstuen; 5 Stenevik, 3 Authen, 30 Tynnilä, 24 Lehtola; 9 Eikeland, 8 Haugland, 10 Gaupset, 16 Zomers (80' 28 Peuhkurinen); 22 Davidson, 19 Isaksen (46' 13 Lovera).

A disposizione: 12 Flister, 21 Stavenes, 2 Kvamme, 6 Bogere, 7 Ellingsen, 11 Renmark, 14 Nygård, 18 Lie Eghdami, 20 Birkelund Engueleguele 32 Johnsen

Coach: Leif Gunnar Smerud

Recupero: 1' - 3'

Ammonite: Stenevik (B), Polli (I), Davidson (B), Gaupset (B)

Arbitro: Emily Heaslip

Assistenti: Leoni Harland, Miroslava Pastoreková

Quarto Ufficiale: Miriama Bočková

Leggi anche
Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup
Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA