Si apre con una sconfitta l'avventura europea dell'Inter Women nella gara valida per la semifinale del secondo turno di qualificazione. Contro il Brann le nerazzurre di Piovani approcciano bene la gara e trovano il vantaggio già al settimo minuto con Vilhjálmsdóttir, ma vengono recuperate dalle norvegesi in gol con una rete per tempo con Zomers e Gaupset. Nel finale spazio all'assalto nerazzurro che trova l'occasione più concreta allo scadere con la rovesciata di Polli vicinissima al gol del 2-2.
Inter Women fuori dalla Champions: passa il Brann. Ora sarà spareggio per l’Europa Cup
Si interrompe dunque il percorso nella UEFA Women's Champions League per la formazione di Piovani, scenderà nuovamente in campo sabato alle 11:00 nella sfida per il terzo/quarto posto contro la perdente di Valur/Sporting Braga. Il match garantirà, alla squadra vincente, l'accesso alla UEFA Women's Europa Cup.
IL PROGRAMMA DEL MINI-TORNEO
Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 27 agosto 2025
Gara 1: SK Brann-Inter 2-1
Gara 2: ore 20:30 | Valur-Braga
Sabato 30 agosto 2025
Finale 3° - 4° posto: ore 11:00
Finale 1° - 2° posto: ore 17:00
SK BRANN - INTER 2-1 | IL TABELLINO
GOL: 7' Vilhjálmsdóttir (I), 13' Zomers (B), 56' Gaupset (B)
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic (79' 16 Tomašević), 33 Bartoli; 13 Merlo (69' 20 Detruyer), 27 Csiszar (79' 21 Tomaselli), 10 Magull, 8 Vilhjálmsdóttir (59' 18 Glionna), 22 Schough (59' 15 Serturini); 7 Bugeja, 9 Polli.
A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 5 Andrés, 6 Santi, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani
BRANN (4-4-2): 1 Panengstuen; 5 Stenevik, 3 Authen, 30 Tynnilä, 24 Lehtola; 9 Eikeland, 8 Haugland, 10 Gaupset, 16 Zomers (80' 28 Peuhkurinen); 22 Davidson, 19 Isaksen (46' 13 Lovera).
A disposizione: 12 Flister, 21 Stavenes, 2 Kvamme, 6 Bogere, 7 Ellingsen, 11 Renmark, 14 Nygård, 18 Lie Eghdami, 20 Birkelund Engueleguele 32 Johnsen
Coach: Leif Gunnar Smerud
Recupero: 1' - 3'
Ammonite: Stenevik (B), Polli (I), Davidson (B), Gaupset (B)
Arbitro: Emily Heaslip
Assistenti: Leoni Harland, Miroslava Pastoreková
Quarto Ufficiale: Miriama Bočková
