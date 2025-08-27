Inter Women, Piovani: “Complimenti al Brann, sabato per noi sarà una finale”

Gianpiero Piovani ha commentato così la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Brann

Matteo Pifferi Redattore 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 22:46)

Gianpiero Piovani ha commentato così la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Brann:

"Complimenti al Brann, non lo scoprivamo oggi. E' tanti anni che fa la Champions, per noi era il primo approccio a questa competizione. Ce la siamo giocata, il Brann ha ottime giocatrici ed è molto organizzato, sono contento della prestazione, meno del risultato, potevamo pareggiarla e non avremmo rubato nulla. Ora giocheremo sabato col coltello tra i denti per rimanere in Europa, è una finale. Dovremo giocare con qualità, abbiamo tirato fuori il carattere dimostrando il nostro valore"

Brann più avanti fisicamente dell'Inter

"Sono contento, il Brann aveva iniziato il campionato ad aprile, c'è stato lo stop per gli Europei e hanno ripreso. Noi ci siamo preparate bene, il Brann è da dieci anni che è in questa competizione e ha ottenuto anche buoni risultati, sabato dobbiamo provare a vincere per rimanere in Europa. L'aspetto mentale è fondamentale, fa sempre la differenza ed è la prima cosa che voglio inculcare. Le ragazze stanno dando tutto per migliorare, il secondo posto l'anno scorso è la dimostrazione che hanno fatto molto bene"

Ora testa a sabato

"L'obiettivo è vincere, sono due squadre da rispettare ma per noi inferiori al Brann. Se noi siamo noi, possiamo mettere in difficoltà chiunque, se noi caliamo un po' ci può mettere in difficoltà anche una squadra inferiore. Lavoreremo per arrivare pronti al match. Oggi fisicamente sono state molto preparate, abbiamo trovato difficoltà, siamo uscite bene col palleggio sopperendo alla fisicità. Avevamo due infortunate, Milinkovic ha giocato con un problema alla coscia. Il Brann è un'ottima squadra, la numero 10 Gaupset mi ha impressionato tanto, per la qualità e per l'età"