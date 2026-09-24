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Dopo la storica, prima vittoria contro l'Hacken nell'esordio assoluto in UEFA Women's Champions League, l'Inter Women si prepara a iniziare il suo cammino nella Serie A femminile 2026/27, che inizia in questo fine settimana. Le nerazzurre torneranno a giocare dopo 21 giorni all'Arena Civica Gianni Brera, lo storico impianto nel cuore della città di Milano: l'Inter affronta la Fiorentina domenica 27 settembre alle ore 13:00.

La stagione è iniziata in maniera decisamente positiva per le ragazze di David Sassarini, non solo in Women's Champions League ma anche all'interno dei confini nazionali: nella Serie A Women's Cup 2026 l'Inter ha ottenuto tre vittorie su tre nel girone iniziale contro Parma, Napoli Women e Lazio, venendo sconfitte solo in semifinale dalla Juventus - poi vincitrice del titolo - per 1-0. Cammino diverso per la Fiorentina di Pablo Pinones Arce: la squadra viola è stata eliminata al termine del girone della Serie A Women's Cup dopo aver collezionato una vittoria per 3-1 contro la Ternana e due sconfitte contro Sassuolo (1-2) e Roma (3-0).

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L'ESORDIO IN SERIE A: UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Sarà un pomeriggio ricco di entusiasmo nel cuore di Milano, un'occasione speciale per sostenere le nerazzurre e celebrarle dopo la storica prima vittoria in UEFA Women's Champions League contro l'Hacken: domenica 27 settembre alle 13:00 l'Inter Women affronta la Fiorentina nella prima giornata della Serie A femminile 2026/27 all'Arena Civica Gianni Brera, il primo passo in un nuovo campionato che promette spettacolo. Come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Sarà una domenica a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente grazie anche alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ: una giornata imperdibile all'Arena con l'Inter Women!

(inter.it)