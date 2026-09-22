Le ragazze di Sassarini vincono al debutto assoluto nella massima competizione europea
VIDEO / Vigilia di Champions League: il riscaldamento della squadra nerazzurra in vista di Inter-Häcken
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Comincia con una vittoria la prima, storica partecipazione dell'Inter Women alla fase finale della Women's Champions League. Le nerazzurre di Sassarini battono 1-0 le svedesi dell'Hacken grazie al sinistro dal limite di Haley Bugeja al 5' del primo tempo.
INTER-HÄCKEN 1-0 | IL TABELLINO
Reti: 5' Bugeja (I)
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 15 Garcia, 5 Andrés, 24 Milinković, 33 Bartoli; 17 Payne (11 Le Bihan 72'), 6 Santi (8 Vilhjálmsdóttir 56'), 10 Magull, 22 Schough (18 Glionna 72'); 36 Cambiaghi (26 Raphino 56'), 7 Bugeja (9 Polli 82'). A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 20 Detruyer, 29 Giudici. Allenatore: David Sassarini
HÄCKEN (4-2-3-1): 13 Falk; 24 Tindell, 20 Rybink (29 Karlsson 90'), 3 Luik, 4 Östlund; 7 Sanvig, 5 Egbuka (21 Fossdalsà 82'); 27 T. Pálmadóttir (14 Karlsson 72'), 10 Anvegård, 15 Selerud; 9 Bodin (6 Ogochukwu 82'). A disposizione: 29 Karlsson, 11 Ölvestad, 26 Staaf. Allenatore: Elena Sadiku
Ammonite: 67' Tindell (H), 74' Bugeja (I), 86' Karlsson (H), 86' Le Bihan (I)
Espulse: 89' Falk (H)
Recuperi: -, 7'
Arbitro: Martinčić
Assistenti: Petravić - Küng
IV Ufficiale: Kumer
VAR: Jović
AVAR: Gerbel
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