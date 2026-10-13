Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Clarisse Le Bihan, attaccante dell'Inter Women, si è raccontata nel corso di un'intervista presente all'interno del Matchday Programme odierno: "Ho iniziato a giocare in giardino con mio papà, mentre il primo campo della mia vita è stato quello di Quimperlé, la mia città. Ho sempre voluto essere una calciatrice, fin da quando a 5 anni dicevo a mia mamma che avrebbe dovuto badare ai miei figli quando io sarei stata a giocare. A 15 anni ho capito che ce l'avrei fatta quando ho iniziato a giocare nello Stade Briochin, con cui ho segnato il mio primo gol contro il St. Etienne".

Getty Images

"Da piccola ammiravo Zidane, era il mio giocatore preferito. Tra i giocatori dell'Inter amavo Ronaldo: sono cresciuta con i video del Fenomeno. Ho imparato tanto da tutte le mie compagne: penso soprattutto a Ali Riley, con cui ho giocato all'Angel City in America. Lei aveva già più di 30 anni e una carriera piena di successi, per me è stata un esempio di professionalità e mentalità vincente. Era la nostra capitana ed era bravissima a gestire il gruppo".

"Ricordo alcuni momenti importanti della mia carriera: la finale dell'Europeo U19 vinto con la Francia contro l'Inghilterra, anche perché c'era tutta la mia famiglia in tribuna. Poi quando sono arrivata all'Angel City: la stagione era già iniziata e io giocavo poco, ma sono riuscita a segnare un gol alla prima opportunità che mi ha concesso l'allenatrice. Per me è stato emozionante anche arrivare alla Lazio appena salita dalla Serie B: dopo un derby in cui avevamo fatto bene e pareggiato sono tornata a casa piangendo perché mi sentivo orgogliosa".