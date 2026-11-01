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Ai microfoni di Inter TV, Chiara Robustellini, difensore di Inter Women, ha analizzato la vittoria delle nerazzurre contro la Lazio:

Getty Images

"Venivamo da una settimana difficile, con risultati non positivi quindi non era scontata la vittoria di oggi, ma ero sicura perché abbiamo dato tutte il cento per cento per portarla a casa. Questa prestazione è frutto del lavoro che stiamo facendo in questi mesi, difensivamente stiamo lavorando tantissimo con principi ben chiari. Siamo contente per non aver subito gol, per me e per tutte le mie compagne nel reparto difensivo. Ci aspetta una settimana in cui dobbiamo lavorare bene perché non abbiamo una partita infrasettimanale e recuperare le energie per preparare un match che non ha bisogno di presentazioni".

(Fonte: Inter TV)