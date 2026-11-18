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David Sassarini, tecnico dell'Inter Women, ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida di Women's Champions League in programma questa sera contro il Real Madrid: "Ci aspetta una partita di grande fascino, come è normale che sia quando senti il nome del Real Madrid, ma noi abbiamo bisogno di punti per continuare questo meraviglioso viaggio che ci siamo guadagnati, e siamo concentrati per provare a fare la partita.

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Credo che le partite in Champions siano utili per migliorare tanto perché si paga ogni errore, si alzano la qualità e il livello, ogni disattenzione viene messa a nudo, quindi può solo far bene a livello individuale e collettivo per la squadra, per la nostra crescita nel percorso che stiamo facendo. Domenica abbiamo giocato il miglior secondo tempo fino qui in campionato: non avevamo mai preso gol in sette partite, poi il finale è stato un momento episodico che sicuramente va tenuto in conto e analizzato, ma dobbiamo avere una rabbia positiva dopo quello che è successo. Se ci fermiamo a guardare la rosa del Real Madrid, rischiamo di perdere di vista la nostra attenzione e la forza che dobbiamo avere. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché il livello è alto e si rischia di subire gol, ma con il Manchester City abbiamo dimostrato di avere qualità offensive e di poter rimanere dentro la partita".