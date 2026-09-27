Le nerazzurre di Sassarini si impongono nella prima giornata di campionato
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Comincia con una vittoria il campionato dell'Inter Women: le nerazzurre di Sassarini battono 2-0 la Fiorentina nella prima giornata della Serie A femminile. La formazione interista, dopo aver chiuso il primo tempo in parità a reti bianche, prendono il largo nella ripresa: Magull sblocca l'incontro al 72', Raphino raddoppia nel recupero.
Inter-Fiorentina 2-0
Reti: 72' Magull (I), 91' Raphino (I)
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg (15 Garcia 61'), 4 Van Diemen (5 Andrés 61'), 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi (8 Vilhjálmsdóttir 76'), 10 Magull (16 Tomašević 79'), 11 Le Bihan; 9 Polli (7 Bugeja 61'), 26 Raphino. A disposizione: 12 Forcinella, 17 Payne, 20 Detruyer, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini
FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Fiskerstrand; 19 Correia, 4 Bergsvand, 22 Van Der Zanden; 2 Woldvik, 21 Severini, 6 Cortes, 3 Johansen; 14 Bredgaard (7 Trygvadottir 66'), 18 Snerle (8 Hurtig 66'); 11 Chacon ( 51 Omarsdottir 66'). A disposizione: 3 Bettineschi, 28 Bartalini, 5 Tortelli, 20 Orsi, 85 Filangeri. Allenatore: Pablo Piñones-Arce
Ammonite: 44' Le Bihan (I), 69' Trygvadottir (F), 90' Cortes (F)
Espulse: 93' Le Bihan (I)
Recuperi: 3', 6'
Arbitro: Massari
Assistenti: Infante - Macchia
IV Ufficiale: Iorfida
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