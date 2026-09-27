Il ct dell'Italia, come spiega in una nota la FIGC, ha preso questa decisione in vista delle gare contro la Francia
VIDEO FCIN1908 / Zanetti: “Mancini grande allenatore ma serve tempo perché…”
La Nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera (ore 21.45 locali, le 20.45 italiane – diretta su Rai 1) all’Atatürk Spor Kompleksi affronterà la Turchia nel secondo match del girone di Nations League. E tra chi andrà in Turchia non ci sarà Nicolò Barella. Una scelta tecnica di mister Mancini, come spiegato in una nota della FIGC.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Chi resta a Coverciano con Barella"Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e di nuovo contro la nazionale turca a Bologna e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, il Ct Roberto Mancini ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonché di quello medico-fisioterapico", si legge. Partiranno per la Turchia invece Esposito, che ha giocato da titolare la sfida contro il Belgio e Bastoni che dovrebbe partire da titolare con la Turchia.
(Fonte: figc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Mercato, l'Inter vuole il colpo a sorpresa: si è fiondata su questo giocatore del Napoli
Mercato Inter
Mercato Inter, il mese di ottobre sarà decisivo per capire se a gennaio andrà via...
Rassegna stampa
Inter, ieri solo Spence ad allenarsi ad Appiano: come procede il recupero e quando torna
Rassegna stampa
Italia, Mancini cambia tutto: almeno 5 novità con la Turchia, Bastoni titolare. Barella...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti