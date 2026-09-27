La Nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera (ore 21.45 locali, le 20.45 italiane – diretta su Rai 1) all’Atatürk Spor Kompleksi affronterà la Turchia nel secondo match del girone di Nations League. E tra chi andrà in Turchia non ci sarà Nicolò Barella. Una scelta tecnica di mister Mancini, come spiegato in una nota della FIGC.

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Chi resta a Coverciano con Barella

Il Ct Roberto Mancini divide il gruppo: 23 giocatori partiranno per Bursa, mentre 10 resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista dei prossimi impegni di Nations League.



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"Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e di nuovo contro la nazionale turca a Bologna e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, il Ct Roberto Mancini ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonché di quello medico-fisioterapico", si legge. Partiranno per la Turchia invece Esposito, che ha giocato da titolare la sfida contro il Belgio e Bastoni che dovrebbe partire da titolare con la Turchia.

(Fonte: figc.it)