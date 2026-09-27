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Paul Mendy è uno dei giovani che più sta impressionando in queste prime giornate di Serie A: a soli 19 anni l'attaccante senegalese si è preso fin dall'inizio una maglia da titolare e sta trascinando il Cagliari di Pisacane con gol e prestazioni di altissimo livello. Le sue qualità non stanno di certo passando inosservate, tanto che diversi club avrebbero drizzato le antenne: tra queste c'è anche l'Inter, che già da tempo ha segnato questo nome in agenda. Ma facciamo un passo indietro.

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Chi è Mendy

Nato il 13 gennaio 2007 in Senegal, Mendy arriva a Cagliari febbraio del 2025: gli scout rossoblu lo pescano nel Bambey, club della Ligue 2 senegalese, e lo portano in Sardegna per poco più di 10.000 euro. Attaccante moderno, dotato di ottima tecnica di base e di rapidità nonostante i quasi 2 metri di altezza, Mendy si mette subito in mostra in U18 prima e nel campionato Primavera poi, dimostrando doti realizzative e capacità di partecipare alla manovra della squadra. Qualità replicate anche in Prima Squadra: il 20 marzo 2026 l'esordio contro il Napoli, poco più di un mese dopo i primi gol, il 27 aprile contro l'Atalanta. Una doppietta in 7 minuti che lo fa diventare il terzo calciatore più giovane a segnare più di una rete in Serie A al debutto da titolare.

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L'interesse dell'Inter

Su Mendy, come detto, c'è anche l'Inter. L'interesse dei nerazzurri, tuttavia, non è cosa recente: in viale della Liberazione si sono appuntati il nome del centravanti senegalese da almeno un anno. Anche perchè il talentuoso classe 2007 ha già lasciato il segno nei confronti diretti contro la Primavera interista: gol in Supercoppa, gol in campionato, e prestazioni da calciatore fuori categoria. Il Cagliari non si è fatto cogliere impreparato, e a marzo lo ha blindato con un contratto fino al 30 giugno 2031: chi vorrà trattare con il club rossoblu si prepari a sborsare una cifra sicuramente importante. Quel che è certo è che Mendy resterà in Sardegna almeno fino al termine di questa stagione: a giugno si vedrà cosa nel frattempo sarà riuscito a fare.