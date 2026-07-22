Il portiere classe '97, dopo una stagione in prestito alla Fiorentina e una alla Lazio, saluta il club nerazzurro

Fabio Alampi
Inter Marotta Women

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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Francesca Durante: il portiere classe 1997 si trasferisce al Como 1907 a titolo definitivo.

(inter.it)

Durante

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