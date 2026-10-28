Terza gara europea per le nerazzurre di Sassarini
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Terza giornata di Women's Champions League per l'Inter di Sassarini, che scende in campo alle 21 contro il Lione. Queste le formazioni ufficiali:
OL Lyonnes (4-3-3): 25 Grohs; 29 Brand, 26 Sangaŕé, 3 Renard, 4 Bacha; 20 Yohannes, 13 Egurrola, 6 Dumornay; 77 Paralluelo, 9 Katoto, 11 Chawinga A disposizione: 1 Endler, 16 Belhadj, 7 Becho, 8 Shrader, 10 Benyahia, 14 Hegerberg, 15 Engen, 17 Fathallah, 24 Swierot, 27 Ouazar, 31 Joseph, 33 Tarciane Allenatore: Jonatan Giráldez
Inter Women (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 5 Andrés, 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna, 8 Vilhjálmsdóttir, 16 Tomašević, 20 Detruyer; 7 Bugeja, 26 Raphino A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 9 Polli, 15 Garcia, 17 Payne, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini
Arbitro: Lotta Vuorio (FIN)
Assistenti: Laura Koskinen - Heini Hyvönen (FIN)
IV Ufficiale: Hanna Laajanen (SWE)
VAR: Michèle Schmölzer (SUI)
AVAR: Anojen Kanagasingam (SUI)
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