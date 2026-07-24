La centrocampista classe '99 rimarrà in nerazzurro: accordo raggiunto

Fabio Alampi
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Irene Santi e l'Inter, una storia destinata a proseguire. La centrocampista classe '99, in nerazzurro fin da piccolissima, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.

(inter.it)

Santi 2028

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