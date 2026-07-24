La centrocampista classe '99 rimarrà in nerazzurro: accordo raggiunto
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Irene Santi e l'Inter, una storia destinata a proseguire. La centrocampista classe '99, in nerazzurro fin da piccolissima, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Irene Santi. La centrocampista classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028.
(inter.it)
La storia continua:— Inter Women (@Inter_Women) July 24, 2026
Irene Santi rinnova fino al 2028 🖤💙
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