Il mercato giovanile dell'Inter è stato caratterizzato dall'arrivo in estate di numerosi prospetti provenienti dall'estero. Dal difensore polacco Mackiewicz all'esterno croato Slatina, dall'attaccante spagnolo Konteh al terzino svizzero Williamson.
Due talenti di cui si parla un gran bene, e che ieri hanno potuto sostenere il loro primo allenamento ad Appiano Gentile con la Prima Squadra
Oltre a loro c'è stato anche un doppio colpo dalla Norvegia che ha stuzzicato, e non poco, l'interesse degli esperti e degli appassionati del settore. Parliamo di Jonas Dahlberg Strand e Matheo Arntzen, prodotti dell'Academy del Bodo Glimt. Due talenti di cui si parla un gran bene, e che ieri hanno potuto sostenere il loro primo allenamento ad Appiano Gentile con la Prima Squadra.
