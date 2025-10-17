fcinter1908 inter primavera news inter primavera Strand e Arntzen in prima squadra: gigante 2008 e il 2009 su cui tutta l’Inter scommette

inter primavera

Strand e Arntzen in prima squadra: gigante 2008 e il 2009 su cui tutta l’Inter scommette

Due talenti di cui si parla un gran bene, e che ieri hanno potuto sostenere il loro primo allenamento ad Appiano Gentile con la Prima Squadra
Fabio Alampi Redattore 

Strand e Arntzen in prima squadra: gigante 2008 e il 2009 su cui tutta l’Inter scommette- immagine 2

Il mercato giovanile dell'Inter è stato caratterizzato dall'arrivo in estate di numerosi prospetti provenienti dall'estero. Dal difensore polacco Mackiewicz all'esterno croato Slatina, dall'attaccante spagnolo Konteh al terzino svizzero Williamson.

Oltre a loro c'è stato anche un doppio colpo dalla Norvegia che ha stuzzicato, e non poco, l'interesse degli esperti e degli appassionati del settore. Parliamo di Jonas Dahlberg Strand e Matheo Arntzen, prodotti dell'Academy del Bodo Glimt. Due talenti di cui si parla un gran bene, e che ieri hanno potuto sostenere il loro primo allenamento ad Appiano Gentile con la Prima Squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA