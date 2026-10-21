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L'Inter supera la Juventus per numero di calciatori formati nel proprio settore giovanile e oggi presenti nei massimi campionati. È uno dei dati che emergono dal nuovo studio pubblicato oggi dal CIES Football Observatory, l'osservatorio internazionale che ogni anno analizza il lavoro svolto dai vivai delle società di tutto il mondo.

Il rapporto, il numero 558 della serie Weekly Post, prende in considerazione 49 campionati di prima divisione, dall'Europa al Sudamerica, e misura quanti giocatori cresciuti nelle accademie dei vari club siano riusciti ad arrivare nel calcio professionistico di alto livello.

Tra le società italiane presenti nella classifica mondiale figurano soltanto Inter e Juventus.

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Inter davanti alla Juventus: 29 giocatori contro 28

Il CIES ha individuatoe attualmente presenti nei campionati analizzati.

La Juventus si ferma a 28, uno in meno rispetto ai nerazzurri.

Il dato diventa ancora più interessante guardando quanti di questi giocatori siano rimasti nelle rispettive prime squadre.

L'Inter ne conta quattro, mentre la Juventus soltanto uno.

Una differenza che racconta anche due modi diversi di valorizzare il lavoro dei propri settori giovanili. Perché formare calciatori destinati ad avere una carriera importante altrove è un risultato, ma riuscire a portarli e mantenerli nella propria prima squadra rappresenta un ulteriore passaggio.

San Siro

Rispetto al 2025, l'Inter mantiene gli stessi numeri

C'è anche un altro elemento interessante nel confronto con la precedente rilevazione.

Nell'ottobre 2025, infatti, il CIES aveva individuato 29 calciatori formati dall'Inter, esattamente lo stesso numero registrato quest'anno. Allora la Juventus ne contava 32.

In dodici mesi, quindi, i nerazzurri hanno mantenuto invariata la propria presenza nei campionati analizzati, mentre i bianconeri sono passati da 32 a 28 giocatori.

Lo scorso anno le italiane presenti tra le prime cento erano tre: Juventus, Inter e Atalanta. Nel nuovo rapporto, invece, sono rimaste soltanto le prime due.

Come funziona la classifica del CIES

È importante precisare che il CIES non si limita a contare i giocatori cresciuti nei vivai.

Per essere considerato formato da una società, un calciatore deve aver trascorso almeno tre stagioni nel club tra i 15 e i 21 anni.

La graduatoria viene poi costruita attraverso un indice che considera diversi elementi: il numero di giocatori formati, il livello dei campionati e delle partite disputate nell'ultimo anno, il minutaggio accumulato e l'età.

Non si tratta quindi di una semplice classifica dei club che fanno esordire più giovani, né di una graduatoria basata sul valore economico dei cartellini.

Il numero dei calciatori formati dall'Inter è superiore a quello della Juventus, ma questo dato, da solo, non determina necessariamente un piazzamento migliore nell'indice complessivo.

Il Benfica domina, davanti alle grandi argentine

A livello mondiale è ancora ila occupare il primo posto, con un indice di 101,3 e ben 93 giocatori formati.

Alle spalle dei portoghesi ci sono River Plate e Boca Juniors, seguiti dal Vélez Sarsfield. L'Ajax è quinto, davanti al Barcellona.

Il CIES ha analizzato anche i calciatori cresciuti nei vivai e attualmente impegnati nei cinque principali campionati europei. In questa graduatoria per numero di giocatori formati comanda il Real Madrid con 40, davanti al Barcellona con 34 e al Manchester City con 29.

Numeri che mostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare per le società italiane rispetto ai principali club stranieri.

Per l'Inter, però, il nuovo studio contiene un'indicazione positiva: 29 giocatori formati presenti nei massimi campionati, un numero superiore a quello della Juventus e quattro prodotti del vivaio ancora nella rosa nerazzurra.

Un risultato che conferma la capacità del settore giovanile interista di accompagnare i propri calciatori fino al professionismo, anche se la distanza dalle migliori accademie del mondo resta importante.