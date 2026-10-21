La Primavera nerazzurra ottiene la prima vittoria europea della stagione: le pagelle di Fcinter1908
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "Vittoria importante per il morale. Partita attenta"
Difesa
Galliera 6
Qualche brivido per un'uscita in ritardo su Petruk a metà primo tempo che avrebbe potuto regalare un calcio di rigore allo Shakhtar. Per il resto, ordinaria amministrazione.
Lissi 6
Ancora un po' arrugginito, si fa scappare due volte l'avversario alle spalle ma nel complesso non crolla. (72' Evangelista)
Donato 6,5
Tranquillità da veterano, nonostante la giovanissima età. Chiude ogni spazio e si divide i compiti con Peletti.
Peletti 6,5
Ordinato, essenziale: prende pochi rischi e non sbaglia.
Sorino 6,5
Parte male, con un erroraccio dopo 10 secondi che poteva costare caro. Si riprende e con il passare dei minuti prende coraggio, facendosi vedere sempre più spesso in fase offensiva. (80' Rocca)
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