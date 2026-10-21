VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così verso Inter-Shakhtar Donetsk di stasera in Champions League: "Certamente stasera è la più importante, dopo due sconfitte non hai alternative se non una bella vittoria per rimetterti in linea di galleggiamento.

San Siro

Quella iniziata male col Brugge doveva essere la striscia di gare in cui accumulare punti in attesa di riafgfrontare squadre di prima fascia. Tra l'altro lo Shakhtar arriva con 4 punti inattesi: si possono permettere anche un pareggio molto serenamente.

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Io vedo un'ambizione in Chivu che apprezzo molto, di giocare in modo più europeo e rischioso: se vuoi andare lontano devi giocare in questo modo. Ci sono alcune cose in difesa che non sono state ancora messe a punto ed è arrivato a rischiare: se oggi non vince, l'Inter rischia. Ma il progetto generale di Chivu continua ad avere la mia approvazione".