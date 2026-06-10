Vittoria convincente per l'Inter U16, che batte 2-0 la Roma nell'andata delle semifinali scudetto. I ragazzi di Dellafiore passano in vantaggio al 27' del primo tempo: ripartenza sulla destra di Pietro Omini, taglio dentro al campo e passaggio filtrante per Penta, che davanti al portiere non sbaglia con il mancino.
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fcinter1908 inter primavera Semifinale Scudetto U16, l’Inter vince e convince: Roma battuta. Domenica la gara di ritorno
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Semifinale Scudetto U16, l’Inter vince e convince: Roma battuta. Domenica la gara di ritorno
L'Inter U16 batte i giallorossi nell'andata delle semifinali scudetto grazie ai gol di Penta e Omini. Domenica a Roma la gara di ritorno
Nella ripresa arriva il raddoppio per i nerazzurri: punizione dal limite, Pietro Omini con il sinistro sorprende Terlizzi sul suo palo sfruttando la barriera aggiuntiva dell'Inter, che si abbassa all'ultimo coprendo la visuale al portiere avversario. Nel finale i giallorossi sfiorano il gol con Sperlonga, ma il suo tiro di prima intenzione si stampa sulla traversa. Domenica a Roma la gara di ritorno.
FORMAZIONI:
INTER: Costante, Foroni, Barcella, Ferri, Di Carlo, Lucarelli, Palmini, Marchesi, Serantoni, Omini, Penta
ROMA: Terlizzi, Gargiulo, Dattilo, Bartolini, Antonetti, Vasta, Salvati, Giannelli, Sperlonga, Presutti, Basile
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