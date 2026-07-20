Una sola conferma e tanti volti nuovi alla guida delle formazioni del vivaio nerazzurro
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FC Internazionale Milano comunica ufficialmente la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione.
Questo l'elenco completo:
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Emilano Bigica - Under 20
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Paolo Dellafiore - Under 18
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Giorgio Schiavini - Under 17
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Devis Nossa - Under 16
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Juan Moll - Under 15
(inter.it)
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