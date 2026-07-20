Una sola conferma e tanti volti nuovi alla guida delle formazioni del vivaio nerazzurro

Fabio Alampi

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FC Internazionale Milano comunica ufficialmente la lista degli allenatori che guideranno le squadre dell'attività agonistica del vivaio nerazzurro nella nuova stagione.

Questo l'elenco completo:

  • Emilano Bigica - Under 20

  • Paolo Dellafiore - Under 18

  • Giorgio Schiavini - Under 17

  • Devis Nossa - Under 16

  • Juan Moll - Under 15

(inter.it)

Bigica

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