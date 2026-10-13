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Emiliano Bigica, tecnico dell'Inter Primavera, ha analizzato il pareggio per 1-1 ottenuto in Youth League contro il Club Brugge: "C'è tanto rammarico per la vittoria sfumata nel finale, il gol è arrivato negli ultimi minuti e quello mi dispiace, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno giocato alla pari e a tratti anche con più personalità e più coraggio rispetto ad un avversario di tutto rispetto, che l'anno scorso ha fatto la finale di Youth League. I ragazzi sono stati bravi a preparare in soli due giorni una partita complicata".

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Quanto pesano le tante assenze di questo momento?

"Ci sono tanti ragazzi fuori che sicuramente farebbero comodo, ma sono prossimi al rientro, e quindi potremo ruotare di più i nostri ragazzi. Pensiamo a quelli che ci sono, ci sono opportunità per giocare, cerco di sfruttarli nel migliore dei modi. Chi è entrato ha fatto bene, sono contento. Ho visto una bella squadra in campo".

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Stesso risultato di sabato e ancora una volta rimontati, ma prestazioni diverse.

"Sì, sono state sicuramente due prestazioni diverse, contro due squadre un po' simili. La squadra probabilmente ha capito che contro il Como la prestazione non è stata da Inter: oggi, sarà l'aria della Youth League, abbiamo recuperato velocemente, sia mentalmente che a livello di energie. Penso che chi ha visto la partita si sia divertito".