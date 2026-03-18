Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato al termine del match di Youth League perso contro il Benfica: "Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto quello che potevamo fare contro una squadra forte, matura, che ha già 5-6 giocatori in Prima Squadra. Dobbiamo pensare che abbiamo fatto un percorso importante, i ragazzi hanno fatto esperienze importanti, contro squadre con culture e metodologie diverse. Abbiamo fatto partite alla pari con tutti, uscendo sempre a testa alta così come oggi, facendo una buona prestazione contro una squadra forte e che non aveva bisogno di regali, e noi ne abbiamo fatti uno o due. Abbiamo sempre rincorso, ma ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di quello che hanno fatto, di quello che hanno dato anche oggi. Dobbiamo pensare a ripartire immediatamente, domenica abbiamo una partita contro la Lazio e abbiamo ancora un obiettivo importante da raggiungere".