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fcinter1908 inter primavera news inter primavera Carbone: “Orgoglioso dei ragazzi. Il Benfica non aveva bisogno di regali. Abbiamo ancora un obiettivo”

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Carbone: “Orgoglioso dei ragazzi. Il Benfica non aveva bisogno di regali. Abbiamo ancora un obiettivo”

Carbone: “Orgoglioso dei ragazzi. Il Benfica non aveva bisogno di regali. Abbiamo ancora un obiettivo” - immagine 1
Il tecnico dell'Inter Primavera ha commentato la sconfitta contro il Benfica che è costata l'eliminazione dalla Youth League
Fabio Alampi Redattore 

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato al termine del match di Youth League perso contro il Benfica: "Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto quello che potevamo fare contro una squadra forte, matura, che ha già 5-6 giocatori in Prima Squadra. Dobbiamo pensare che abbiamo fatto un percorso importante, i ragazzi hanno fatto esperienze importanti, contro squadre con culture e metodologie diverse. Abbiamo fatto partite alla pari con tutti, uscendo sempre a testa alta così come oggi, facendo una buona prestazione contro una squadra forte e che non aveva bisogno di regali, e noi ne abbiamo fatti uno o due. Abbiamo sempre rincorso, ma ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di quello che hanno fatto, di quello che hanno dato anche oggi. Dobbiamo pensare a ripartire immediatamente, domenica abbiamo una partita contro la Lazio e abbiamo ancora un obiettivo importante da raggiungere".

Carbone: “Orgoglioso dei ragazzi. Il Benfica non aveva bisogno di regali. Abbiamo ancora un obiettivo”- immagine 2
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"L'impatto dei cambi? Hanno dato quel qualcosa in più, hanno cambiato la partita nel momento più difficile, siamo riusciti a ripartire con il gol di Zouin, peccato per il loro terzo gol, c'era un mezzo fuorigioco non visto dal guardalinee, ma inutile recriminare. Un peccato veramente, sul 2-1 potevamo crederci di più. Ripeto, non abbiamo tempo per piangerci addosso, dobbiamo solo reagire ed accettare la sconfitta: fa male, piangeremo tutti insieme, ma da domani bisogna ripartire. Contro la Lazio servono assolutamente i 3 punti, dobbiamo accorciare la distanza dai playoff. Dobbiamo onorare lo scudetto che abbiamo sul petto e dare continuità a quello che è stato fatto l'anno scorso".

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"Cosa lascia questo cammino europeo? Andare a giocare a Colonia davanti a 50mila persone, uscire da lì con risultato e prestazione maiuscola, ma poi anche il Betis, che secondo me è molto più forte del Benfica sotto l'aspetto del palleggio e del gioco di squadra. Ci portiamo dietro il fatto che in ogni partita i ragazzi sono cresciuti, sono maturati, hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque. Questo deve dare ancor più forza per fare un finale di cmapionato importante, arrivando innanzitutto ai playoff, e poi vedere come andrà a finire.

In Youth League si preparano le partite in maniera diversa, se giochi a ritmi bassi diventa ancora più difficile. I ragazzi hanno dimostrato di poter competere a questi livelli, da questa sconfitta dobbiamo portarci in queste ultime 7 partite questa mentalità, questo coraggio, crederci fino alla fine. Dobbiamo essere molto più continui e consapevoli della nostra forza, giocare tutte queste partite ci ha fatto sprecare tante energie fisiche e mentali. Sono soddisfatto del percorso dei ragazzi, non posso lamentarmi di niente e nessuno, anche oggi hanno dato tutto".

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