Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato al termine del match di Youth League perso contro il Benfica: "Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto quello che potevamo fare contro una squadra forte, matura, che ha già 5-6 giocatori in Prima Squadra. Dobbiamo pensare che abbiamo fatto un percorso importante, i ragazzi hanno fatto esperienze importanti, contro squadre con culture e metodologie diverse. Abbiamo fatto partite alla pari con tutti, uscendo sempre a testa alta così come oggi, facendo una buona prestazione contro una squadra forte e che non aveva bisogno di regali, e noi ne abbiamo fatti uno o due. Abbiamo sempre rincorso, ma ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di quello che hanno fatto, di quello che hanno dato anche oggi. Dobbiamo pensare a ripartire immediatamente, domenica abbiamo una partita contro la Lazio e abbiamo ancora un obiettivo importante da raggiungere".
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Carbone: “Orgoglioso dei ragazzi. Il Benfica non aveva bisogno di regali. Abbiamo ancora un obiettivo”
"L'impatto dei cambi? Hanno dato quel qualcosa in più, hanno cambiato la partita nel momento più difficile, siamo riusciti a ripartire con il gol di Zouin, peccato per il loro terzo gol, c'era un mezzo fuorigioco non visto dal guardalinee, ma inutile recriminare. Un peccato veramente, sul 2-1 potevamo crederci di più. Ripeto, non abbiamo tempo per piangerci addosso, dobbiamo solo reagire ed accettare la sconfitta: fa male, piangeremo tutti insieme, ma da domani bisogna ripartire. Contro la Lazio servono assolutamente i 3 punti, dobbiamo accorciare la distanza dai playoff. Dobbiamo onorare lo scudetto che abbiamo sul petto e dare continuità a quello che è stato fatto l'anno scorso".
"Cosa lascia questo cammino europeo? Andare a giocare a Colonia davanti a 50mila persone, uscire da lì con risultato e prestazione maiuscola, ma poi anche il Betis, che secondo me è molto più forte del Benfica sotto l'aspetto del palleggio e del gioco di squadra. Ci portiamo dietro il fatto che in ogni partita i ragazzi sono cresciuti, sono maturati, hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque. Questo deve dare ancor più forza per fare un finale di cmapionato importante, arrivando innanzitutto ai playoff, e poi vedere come andrà a finire.
In Youth League si preparano le partite in maniera diversa, se giochi a ritmi bassi diventa ancora più difficile. I ragazzi hanno dimostrato di poter competere a questi livelli, da questa sconfitta dobbiamo portarci in queste ultime 7 partite questa mentalità, questo coraggio, crederci fino alla fine. Dobbiamo essere molto più continui e consapevoli della nostra forza, giocare tutte queste partite ci ha fatto sprecare tante energie fisiche e mentali. Sono soddisfatto del percorso dei ragazzi, non posso lamentarmi di niente e nessuno, anche oggi hanno dato tutto".
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