I nerazzurri, campioni d'Italia di categoria in carica, scenderanno in campo per un test in vista della nuova stagione

Fabio Alampi Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 17:02)

Si avvicinano i primi impegni ufficiali della nuova stagione anche per l'Inter Primavera di Benito Carbone. I nerazzurri, che proseguono gli allenamenti al KONAMI Football Centre, scenderanno in campo anche per gare amichevoli: la prima sfida è in programma sabato 2 agosto contro la Varesina con fischio d’inizio alle 18:30. Qualche giorno più tardi, andrà in scena il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo che si svolgerà tra il 7 e l’8 agosto e che vedrà i ragazzi di Carbone impegnati nella sfida contro l’Atalanta.

Il primo impegno ufficiale coincide con l’esordio in Campionato di sabato 16 agosto alle 18:00 che si giocherà in trasferta contro il Monza. L’U20 interista, Campione d'Italia in carica, sarà inoltre protagonista nella Supercoppa Primavera che si giocherà martedì 26 agosto alle 18.30 contro il Cagliari, vincitore della Coppa Italia Primavera.

(inter.it)