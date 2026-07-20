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L'estate nerazzurra si conferma ricca di impegni e appuntamenti ad ogni livello: dopo essersi radunata al KONAMI Football Centre di Milano lo scorso lunedì 13 luglio, anche la preseason dell'Inter Primavera entra nel vivo. I giovani nerazzurri, sotto la guida del nuovo allenatore Emiliano Bigica, sono partiti per il ritiro che si svolgerà dal 20 al 27 luglio a Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.

Nel corso del ritiro valdostano i nerazzurri scenderanno in campo per la prima amichevole della loro estate: l'Inter Primavera affronterà il Bollengo a Saint-Vincent giovedì 23 luglio. La preseason dell'Under 20 proseguirà in seguito con altre quattro amichevoli: l'Inter affronterà l'Imperia a Dormelletto (1 agosto) e il Piacenza nel capoluogo emiliano (2 agosto) per poi partecipare al Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo tra il 6 e il 7 agosto. L'ultima gara amichevole prima dell'inizio del campionato - in programma in casa del Genoa domenica 23 agosto - sarà contro il Bra al KONAMI Football Centre giovedì 13 agosto.

Foto inter.it

INTER U20, IL CALENDARIO DELLA PRESEASON

Lunedì 13 luglio: raduno al KONAMI Football Centre

Lunedì 20 luglio - lunedì 27 luglio: ritiro pre-stagionale a Saint-Vincent

Giovedì 23 luglio, ore 18:00: Inter U20-Bollengo (Saint-Vincent)

Sabato 1 agosto, ore 18:00: Imperia-Inter U20 (Dormelletto)

Domenica 2 agosto, ore 18:00: Piacenza-Inter U20 (Piacenza)

Giovedì 6 agosto, ore 20:30: Milan-Inter U20 - Semifinale Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo (Alessandria) | Eventuale Finale venerdì 7 agosto

Giovedì 13 agosto: Inter U20-Bra (KONAMI Football Centre, Milano)

Domenica 23 agosto, ore 16:45: Genoa-Inter - 1.a Giornata Campionato Primavera 1 2026/27

(inter.it)