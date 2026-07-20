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Operazione in uscita per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro saluta Arturo Conti, esterno difensivo classe 2007, che si trasferisce a titolo definitivo al Legnago Salus, formazione militante in Serie D.

Getty Images

Questo il comunicato del club veneto:

FC Legnago Salus comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Arturo Conti.

Esterno di difesa classe 2007 Conti arriva a Legnago dalla formazione Primavera dell’Inter dopo una trafila tra i settori giovanili di Inter e Como.

Il commento del direttore sportivo Giacomo Laurino:

“Sono molto contento di aver portato a termine l’acquisizione di Arturo, e’ un giocatore che conosco da diversi anni e che avevo già provato a prendere lo scorso anno ma l’Inter non lo aveva lasciato.

È un altro giovane di prospettiva che si aggiunge nelle opzioni per mister Rigoni.. un giocatore eclettico che può giocare in più ruoli su entrambe le corsie esterne e che unisce buona qualità e ottima fisicità.

In più è un’altra operazione,come le precedenti,che ci permette di investire su un progetto pluriennale su un giocatore giovane di prospettiva che viene da un percorso importante in un settore giovanile di grande qualità come quello dell’Inter.”

Tutto il Legnago rivolge ad Arturo un caloroso benvenuto augurandogli una stagione e un futuro ricche di soddisfazioni con la maglia bianco-azzurro.

(legnagocalcio.it)