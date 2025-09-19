FC Inter 1908
Primavera, l’Inter di Carbone sfida domenica l’Atalanta: la designazione arbitrale

Quinta giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dal pareggio per 1-1 in Youth League ottenuto contro l'Ajax
Fabio Alampi Redattore 

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal pareggio per 1-1 in Youth League contro l'Ajax, affronta domenica mattina l'Atalanta.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma ad Alzano Lombardo alle ore 10:30, sarà diretto da Giacomo Rossini della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Daniel Cadirola di Milano.

