Primavera, l’Inter di Carbone ospita il Cesena: la designazione arbitrale

Seconda giornata di campionato per i nerazzurri, che nel match di esordio hanno battuto di misura il Monza
Fabio Alampi 

Seconda giornata del campionato Primavera. L'Inter di Carbone, dopo aver battuto di misura il Monza nel match di esordio, ospita il Cesena nel primo impegno casalingo della nuova stagione.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma venerdì alle ore 18, sarà diretto da Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Gennantonio Martone di Monza e Mattia Morotti di Bergamo.

