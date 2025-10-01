Settima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal pareggio beffa in Youth League contro lo Slavia Praga e a secco di vittorie dalla gara di esordio contro il Monza, sarà di scena a Roma, sabato 4 ottobre alle ore 11, contro la Lazio.
Primavera, l’Inter sarà di scena a Roma contro la Lazio: la designazione arbitrale
Settima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, a secco di vittorie in tutte le competizioni da oltre un mese
Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Carlo Esposito della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella, anche loro di Napoli.
