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Test amichevole per l'Inter Primavera, che questa mattina è scesa in campo a Interello contro l'Al-Ain. I nerazzurri di Bigica, che per l'occasione ha potuto schierare anche alcuni ragazzi dell'U23, hanno perso con il punteggio di 0-2: decidono le reti di Macedo al 18' del primo tempo e di Abdulkadir al 71'.

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Inter-Al Ain 0-2

Reti: 18' Macedo, 71' Abdulkadir.

INTER primo tempo (3-4-2-1): Raimondi; Aidoo, Re Cecconi, Tosto; Avitabile, Cerpelletti, Fiordilino, Milani; Amerighi Fumagalli; Zuberek.INTER secondo tempo (4-3-3): Farronato; Pavan, Breda (71' Lissi), Peletti, Rocca; D'Agostino (71' Putsen), La Torre, Kartelo; Franchi, Virtuani, Sorino.Allenatore: Emiliano Bigica.

AL AIN: Benoit; Alzaabi, Deoliveira, Gueye, Junior, Kader, Suleiman, Niang, Omara, Houessou, Macedo. A disposizione: Almaazmi, Alibasic, Bob, Agyapong, Dacosta, Paulino, Djassi, Abdulkadir, Simon, Senghor, Ulguim, Da Silva, Ali. Allenatore: Matteo Lombardo.

Arbitro: Nasti (sez di Lomellina)

Assistenti: Iateniuc, Calò