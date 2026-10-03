VIDEO FCIN1908 / "Ti fanno imperatore se vinci lo scudetto a Roma?" La battuta di Gasp

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Sgambata per mantenere il ritmo partita oggi ad Appiano Gentile per chi è rimasto a casa in questa sosta per le nazionali: l'Inter ha infatti ospitato il Lumezzane.

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I nerazzurri hanno vinto 2-0 al termine di due tempi da 35 minuti: a decidere il match sono state le reti realizzate da Mkhitaryan al 14' e da Agbonifo al 62'. Da segnalare il "debutto" in nerazzurro per Djed Spence, ormai completamente recuperato.

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Ecco gli highlights dell'amichevole di oggi: