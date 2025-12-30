Il 2026 dell'Inter di Benito Carbone si apre con la trasferta sul campo del Lecce: la Primavera nerazzurra, reduce da dieci risultati utili consecutivi e dall'aggancio alle vetta della classifica, vogliono proseguire la sua striscia positiva.
Prima gara del nuovo anno per i nerazzurri di Carbone, reduci da dieci risultato utili consecutivi in campionato
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 4 gennaio alle ore 11, sarà diretto da Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Michele Colavito di Bari e Arli Veli di Pisa.
