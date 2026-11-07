Il portiere nerazzurro para e propizia il gol di Putsen: i voti di Fcinter1908

Fabio Alampi
bigica

VIDEO FCIN1908 / Inter Youth, Bigica: "Dobbiamo trovare stabilità. Mi dà fastidio che..."

Difesa

Farronato 6,5

Fugazzola lo grazia colpendo la traversa da due passi, bravo su Gasparello e su Cakolli nel primo tempo. Mette a referto un assist con il lancio perfetto per il gol di Putsen, non può nulla sulla girata di Perillo.

Moranduzzo 6

Titolare dell'ultimo minuto, complice il problema muscolare di Lissi nel riscaldamento: presidia la fascia destra senza correre rischi.

Breda 5

Bruciato da Perillo in occasione del gol del pareggio dell'Atalanta: leggerezza che costa 2 punti.

Peletti 6,5

Essenziale, concentrato, solido: dalle sue parti non si passa.

Rocca 6

Bloccato sulla sinistra, quando invece servirebbero le sue sgasate per sparigliare un po' le carte. Compitino.

Atalanta-Inter pagelle

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