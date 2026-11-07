La classifica proposta da Transfermarkt riporta i dieci difensori in grado nei top 5 campionati di incidere più di tutti in zona gol
INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI
Difensori genera gol
VIDEO / Inter-Como, ecco le quote dei bookmakers per la sfida
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