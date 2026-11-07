La classifica proposta da Transfermarkt riporta i dieci difensori in grado nei top 5 campionati di incidere più di tutti in zona gol

Daniele Vitiello
Fabregas Chivu

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Difensori genera gol

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Tra le varie fortune che un allenatore possa avere ci sono anche quei difensori con il vizietto di presentarsi in zona gol. Non per forza mettendo la firma sulla rete, ma spesso anche contribuendo con un assist a far segnare la propria squadra. Non mancano di certo questi elementi a Cristian Chivu, che può contare anche sul contributo della sua retroguardia in fase realizzativa. In particolare c'è un interista in questo inizio di stagione finito addirittura in top 10 europea per contributo sui gol. Qui la classifica proposta da Transfermarkt.

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