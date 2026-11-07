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Dopo la vittoria in Champions contro il Feyenoord, l'Inter è chiamata a una reazione in campionato dopo il derby perso col Milan. Di fronte si troverà un avversario scomodo, il Como di Cesc Fabregas.

Getty Images

"Per disegnare l’Inter anti-Como, Chivu ha a disposizione oggi e in parte domani per qualche scelta last minute. Martinez in porta e davanti a lui il terzetto dovrebbe essere Bisseck-Akanji-Bastoni, con l’azzurro di nuovo dal 1’ dopo il riposo forzato in Champions. Sugli esterni, Spence corre veloce verso una brillante conferma; dal lato opposto Dimarco è “insidiato” da Carlos Augusto. In regia Calha, davanti il tandem d’attacco Pio-Thuram", scrive La Gazzetta dello Sport.