Il difensore non sbaglia un colpo ed è anche decisivo, Carrara è sempre implacabile
Difesa
Galliera 6,5
Richiama i compagni con personalità quando serve e si fa trovare pronto quando il Parma lo chiama in causa. Coraggioso nelle uscite basse, vedasi lo scontro con Semedo.
Lissi 6
Presidia la fascia destra senza avventurarsi troppo in avanti. (78' Evangelista)
Breda 7,5
Giganteggia in entrambe le aree di rigore: dietro annulla Semedo e chiunque provi a rendersi pericoloso, davanti è decisivo con il colpo di testa che vale i 3 punti. Sempre più leader di questa difesa.
Mackiewicz 7
Degna spalla di Breda: non concede nulla ai difensori del Parma, sempre sicuro ed efficace.
Rocca 6
Limita le sue consuete scorribande sulla sinistra, tiene la posizione e lo fa con tranquillità.
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