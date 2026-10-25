Il difensore non sbaglia un colpo ed è anche decisivo, Carrara è sempre implacabile

Fabio Alampi

Difesa

Galliera 6,5

Richiama i compagni con personalità quando serve e si fa trovare pronto quando il Parma lo chiama in causa. Coraggioso nelle uscite basse, vedasi lo scontro con Semedo.

Lissi 6

Presidia la fascia destra senza avventurarsi troppo in avanti. (78' Evangelista)

Breda 7,5

Giganteggia in entrambe le aree di rigore: dietro annulla Semedo e chiunque provi a rendersi pericoloso, davanti è decisivo con il colpo di testa che vale i 3 punti. Sempre più leader di questa difesa.

Mackiewicz 7

Degna spalla di Breda: non concede nulla ai difensori del Parma, sempre sicuro ed efficace.

Rocca 6

Limita le sue consuete scorribande sulla sinistra, tiene la posizione e lo fa con tranquillità.

Inter-Parma pagelle

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