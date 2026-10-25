Dopo essere passata in svantaggio, l'Inter ribalta la Fiorentina nei minuti finali e si conferma la squadra con più punti recuperati da situazioni di svantaggio. Su X Giovanni Capuano analizza la prestazione della squadra di Chivu e pone l'attenzione sugli errori di Mariani e Var.

Getty Images

"L’Inter rimonta e vince una partita dominata da cima a fondo e che si stava incartando tra pali, parate di De Gea, errori sotto porta, un capolavoro di Jimenez e l’omissione di Mariani (due rigori netti per darne uno, Var silente). Rimonta diversa da quelle precedenti perché non causata da approccio sbagliato".