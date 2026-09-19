Prestazione positiva da parte dei nerazzurri: sugli scudi il terzino sinistro classe 2009
Difesa
Galliera 7
Si rende protagonista di almeno due ottime parate che blindano il risultato. Farronato ha un concorrente vero.
Evangelista 6
Attinasi lo costringe sulla difensiva e gli crea più di un grattacapo, resiste con qualche affanno.
Breda 6
Qualche sbavatura, ma solido ed efficace.
Peletti 6
Spalleggia Breda senza troppi patemi.
Rocca 8
Letteralmente devastante. Quando parte palla al piede non ce n'è per nessuno: gambe lunghe e potenti, piede educatissimo, tecnica da primo della classe. Dribbling, doppi passi, sfiora il gol e propizia le prime due reti dell'Inter. (67' Sorino)
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