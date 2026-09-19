Prestazione positiva da parte dei nerazzurri: sugli scudi il terzino sinistro classe 2009

Fabio Alampi

Difesa

Galliera 7

Si rende protagonista di almeno due ottime parate che blindano il risultato. Farronato ha un concorrente vero.

Evangelista 6

Attinasi lo costringe sulla difensiva e gli crea più di un grattacapo, resiste con qualche affanno.

Breda 6

Qualche sbavatura, ma solido ed efficace.

Peletti 6

Spalleggia Breda senza troppi patemi.

Rocca 8

Letteralmente devastante. Quando parte palla al piede non ce n'è per nessuno: gambe lunghe e potenti, piede educatissimo, tecnica da primo della classe. Dribbling, doppi passi, sfiora il gol e propizia le prime due reti dell'Inter. (67' Sorino)

Monza-Inter pagelle

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