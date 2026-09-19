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E' solo la quinta giornata, ma la sensazione è che questo Roma-Inter possa dare un primo verdetto significativo sull'andamento del campionato. Le due squadre, appaiate in testa alla classifica, si affronteranno alle 18 all'Olimpico per dare un forte segnale alla Serie A. Gasperini, che non vince contro i nerazzurri da 10 partite, pensa di dirottare Wesley dalla fascia sinistra a quella destra per contrastare meglio Dimarco, in un quello a cento all'ora. Questa la probabile formazione della Roma:

Sky

Cristian Chivu, invece, deve sciogliere gli ultimi dubbi: il primo, come riferisce Sky, riguarda proprio Federico Dimarco, recuperato ma non ancora al meglio e con un Carlos Augusto che scalpita alle spalle. Il secondo è sempre a centrocampo, dove Jones (in vantaggio) e Sucic si giocano una maglia da titolare accanto a Zielinski (che sostituirà Calhanoglu in regia) e Barella. Ecco la probabile formazione dell'Inter: