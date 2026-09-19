Cresce l'attesa per Roma-Inter e Sandro Sabatini, sul suo canale Youtube, ha espresso il suo punto di vista comparando i giocatori delle due squadre. Nel confronto diretto, il giornalista opta per 6 giocatori dell'Inter e 4 della Roma, preferendo però Gasperini a Chivu.

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Svilar-Martinez? Svilar

Mancini-Bisseck? Posso dire? Dico Bisseck, mi piace tanto

N'Dicka-Akanji? Io voto N'Dicka, se gioca Balerdi dico comunque Balerdi

Hermoso-Bastoni? Bastoni

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Molina-Diouf? Diouf

Kone-Barella? Nella settimana delle Nazionali prendo Barella perché è italiano

Cristante-Zielinski? Mi spiace che è italiano ma prendo Zielinski

Wesley-Dimarco? Bel duello

Soule-Jones? Fino a 15 giorni fa non avrei mai pensato di dire quello che sto per dire ma mi sta mentendo, prendo Soulé rispetto a Jones in questo momento

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Dybala-Thuram? Prendo tutta la vita Dybala, lo prenderei con tutti se gioca così

Malen-Lautaro? Prendo Lautaro, sono un fanatico di Malen ma prendo Lautaro

Gasperini-Chivu? Prendo Gasperini ma non solo per anzianità. Chivu è sulla buonissima strada ma ne deve fare ancora di strada