Sandro Sabatini ha espresso le sue preferenze paragonando i giocatori dell'Inter a quelli della Roma: "E meglio Gasp di Chivu perché..."
VIDEO / Roma-Inter, le probabili formazioni: ThuLa dal 1', la scelta di Chivu a destra
Cresce l'attesa per Roma-Inter e Sandro Sabatini, sul suo canale Youtube, ha espresso il suo punto di vista comparando i giocatori delle due squadre. Nel confronto diretto, il giornalista opta per 6 giocatori dell'Inter e 4 della Roma, preferendo però Gasperini a Chivu.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiEcco tutte le scelte di Sabatini.
Svilar-Martinez? Svilar
Mancini-Bisseck? Posso dire? Dico Bisseck, mi piace tanto
N'Dicka-Akanji? Io voto N'Dicka, se gioca Balerdi dico comunque Balerdi
Hermoso-Bastoni? Bastoni
Molina-Diouf? Diouf
Kone-Barella? Nella settimana delle Nazionali prendo Barella perché è italiano
Cristante-Zielinski? Mi spiace che è italiano ma prendo Zielinski
Wesley-Dimarco? Bel duello
Soule-Jones? Fino a 15 giorni fa non avrei mai pensato di dire quello che sto per dire ma mi sta mentendo, prendo Soulé rispetto a Jones in questo momento
Dybala-Thuram? Prendo tutta la vita Dybala, lo prenderei con tutti se gioca così
Malen-Lautaro? Prendo Lautaro, sono un fanatico di Malen ma prendo Lautaro
Gasperini-Chivu? Prendo Gasperini ma non solo per anzianità. Chivu è sulla buonissima strada ma ne deve fare ancora di strada
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