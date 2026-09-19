Intervenuto al termine di Monza-Inter Primavera, il tecnico dei nerazzurri, Emiliano Bigica, ha parlato ai cronisti presenti, tra i quali anche FCINTER1908.IT:

"Vogliamo dedicare la vittoria di oggi a Mazzola, leggenda della grande Inter e ci uniamo al cordoglio. Ero particolarmente affezionato a lui, l'ho conosciuto in Under 21, lo ricordo con piacere e con affetto"

Ottima prestazione oggi

Alla sosta imbattuti e primi in classifica: ottimo avvio

"I primi 7-8' abbiamo sofferto la loro aggressività, poi siamo entrati in gara e abbiamo condotto la gara col piglio giusto in entrambe le fasi. In Primavera le partite non finiscono mai, anche quando sei avanti 2-0, sono partite aperte, capitano errori che permettono ai ragazzi di fare esperienza. Sapevo che la partita non era finita ma i ragazzi sono stati bravi ad interpretare la gara""Un ottimo avvio di campionato. Ho chiesto ai ragazzi di passare la sosta nel migliore dei modi e, per farlo e conoscendo il Monza a cui faccio i complimenti, bisognava avere concentrazione alta. La qualità e la tecnica la mettono sempre, ci godiamo questo meritato riposo perché poi per quasi un mese e mezzo giocheremo quasi ogni tre giorni, ci sarà da centellinare le forze e sfruttare tutta la rosa che è completa e forte, mancano ancora alcuni infortunati che aspettiamo a braccia aperte"

Un giudizio su Carrara

Stanchezza a centrocampo nel finale?

"Sta facendo bene, è stato premiato anche con la convocazione in Nazionale. Quindi è oggettivo: oltre a noi, lo stanno vedendo tutti. Sta raccogliendo quello che semina in allenamento, si impegna, è generoso e disponibile verso i compagni. Per le sue qualità e caratteristiche non è niente di nuovo che abbia questo score, deve continuare a lavorare perché può togliersi altre soddisfazioni""I ragazzi hanno cercato di stare alti e pressare, quando si può essere stanchi bisogna avere l'interpretazione della partita. Cerco di trasferire a loro la mia esperienza avendo giocato in quel ruolo, aspettiamo anche gli infortunati che ci possono dare una mano nei ricambi in mezzo al campo"